نقولا نحاس: الوقت ليس وقت البيانات الوزارية المطولة

تحدث النائب نقولا نحاس، في تصريح تلفزيوني، عن تمديد المهل لاصحاب القروض المدعومة المتعثرة، لافتاً إلى أن "القانون هو وقف للإجراءات الاحترازية التي يتخذها المصرف عند تعثر المقترض وعلى المواطن الذي لا يعاني من التعثر أن يدفع والا ستتراكم الاموال عليه".
ورداً على سؤال، أشار النائب نحاس إلى أن الوقت ليس وقت البيانات الوزارية المطولة، معتبراً أن "اليوم هناك كورونا إقتصادية في لبنان، لأن الإقتصاد جامد ولا نعرف مدى تأثيرها الخطير"، لافتاً إلى أن كل العناوين التي لا تعالج هذا الموضوع ليس وقتها اليوم.
ورأى النائب نحاس أنه كان يجب تحديد الإصلاحات البنيوية الأساسية التي تعطي الثقة بدلا من طرح مجرد عناوين، كما كان يجب اختيار شركات خاصة متخصصة تضع خطة لهذه الإصلاحات.
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