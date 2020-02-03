أعلن السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، أن "الإجراءات التي تتخذها بعض الدول من عدم استقبال الشحنات التجارية وغيرها من التعاملات التجارية هي ردة فعل مبالغ فيها وهي نتيجة خوف أو هلع".
وفي حديث تلفزيوني، أكد كيجيان أن "قرار الحكومة الصينية منعت حركة الدخول والخروج من مقاطعة ووهان هو للحفاظ على الصحة العالمية بالدرجة الأولى لأن خروج المواطنين من المحافظة سيضاعف اعداد المصابين حول العالم".
وأوضح السفير الصيني بأن عدد الإصابات الدقيق حتى الساعة هي: ووهان 294 حالة وفاة وإصابة 9074 حالة مؤكدة، أما إصابات مقاطعة كواندوم 669، و400 في المحافظات الصينية الأخرى، أما خارج الصين فمجموع الحالات هو 146 إصابة، حالة وفاة واحدة في الفلبين.
ولفت السفير الصيني إلى أن "إجراءات الحصار والعزل ومنع الإنتقال سوف يحد من عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين"، مشيراًإلى أن العلماء الصينيين يعملون على قدم وساق للوصول إلى لقاح ضد "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين: إجراءات بعض الدول بإيقاف علاقاتها التجارية معنا مبالغ فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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