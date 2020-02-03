أبو الحسن: خداعكم ما عاد يمر على أحد

أشار أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أنه "بيننا وبينكم هناك الكثير. بيننا وبينكم معاناة لوقف الهيمنة تحت شعار الغبن واستعادة الحقوق والتباكي. بيننا وبينكم مواجهات لمنعكم من نهب البلد بأساليبكم الملتوية والتذاكي".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أرفقه بصورة تعبر عن مرحلة "كش ملك" في لعبة الشطرنج، لفت أبو الحسن إلى أنه "ما عاد خداعكم يمرق على حدا، يبقى بيننا وبينكم هذه الصورة المعبرة اللي ناطرينها كثير من اللبنانيين".
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