عماد حب الله: الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لتحريك الدورة الإقتصادية

اعتبر وزير الصناعة ​عماد حب الله​، في حديث تلفزيوني، إلى المسار السابق للوزارات السابقة باعتماد ​الإقتصاد​ الريعي يجب أن ينتهي بأسرع ما يكون، مشيراً إلى أن توجه الحكومة هو الإقتصاد المنتج وستقوم بكل ما يلزم لتحريك الدورة الإقتصادية، لافتاً إلى أن المرحلة الإستثنائية تتطلب قرارات إستثنائية.

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