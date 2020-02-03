سعد: دور الضحية لم يعد يليق بالوطني الحر خصوصاً بعد 17 تشرين الأول

نفى عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​فادي سعد​، في حديث تلفزيوني، أن يكون الهدف من المؤتمر الصحافي الأخير لأعضاء في التكتل التصويب السياسي على "​التيار الوطني الحر​"، لافتاً إلى أن تمسك التيار بوزارة فشل فيها "مشبوه"، مشيراً إلى أن حزب "القوات اللبنانية" لن يوفر أي ملف في المرحلة المقبلة، وإلى أن ليس له مصلحة في التصويب على التيار.

واستغرب سعد الإنتقادات التي توجه من قبل "التيار الوطني الحر" لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، لافتاً إلى أنهم كانوا لأكثر من سنة في مرحلة "شهر عسل" معه، معتبراً أن "دور الضحية لم يعد يليق بالتيار الوطني الحر خصوصاً بعد 17 تشرين الأول"، داعياً إلى أن يعودوا الى القيم التي قام التيار على أساسها.