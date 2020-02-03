عليا عباس: وزارة الإقتصاد تحول المخالفات للقضاء لكنه لا يأخذ مجراه

أكدت المدير العام ل​وزارة الإقتصاد​ ​عليا عباس​ أن "وزارة الإقتصاد تقوم بشكل يومي بزيارات للمحال التجارية وتصل الى مئات الزيارات اسبوعيا، وتقيم عشرات محاضر الضبط"، طالبةً من ​الشعب اللبناني​ "مساعدة الوزارة والتواصل معها وإبلاغها بالأشخاص والمؤسسات والمحال التجارية المتلاعبة بالأسعار"، مشيرةً إلى أن حماية المواطن هي أساس عمل وزارة الإقتصاد.

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، وردا على سؤال حول تحديد مسؤولية عدم محاسبة المتلاعبين بأسعار السلع، لفتت عباس إلى "أننا نحول المخالفت إلى الجهات القضائية لكن المشكلة هي هناك، لأن القضاء لا يأخذ مجراه".