أكدت المدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عباس أن "وزارة الإقتصاد تقوم بشكل يومي بزيارات للمحال التجارية وتصل الى مئات الزيارات اسبوعيا، وتقيم عشرات محاضر الضبط"، طالبةً من الشعب اللبناني "مساعدة الوزارة والتواصل معها وإبلاغها بالأشخاص والمؤسسات والمحال التجارية المتلاعبة بالأسعار"، مشيرةً إلى أن حماية المواطن هي أساس عمل وزارة الإقتصاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، وردا على سؤال حول تحديد مسؤولية عدم محاسبة المتلاعبين بأسعار السلع، لفتت عباس إلى "أننا نحول المخالفت إلى الجهات القضائية لكن المشكلة هي هناك، لأن القضاء لا يأخذ مجراه".
كانت هذه تفاصيل خبر عليا عباس: وزارة الإقتصاد تحول المخالفات للقضاء لكنه لا يأخذ مجراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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