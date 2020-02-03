محمد سليمان: ما يعنينا اليوم الخروج من الأزمة وتغليب مصلحة المواطن

أشار عضو كتلة "تيار المستقبل" النائب محمد سليمان إلى أن "ما يعنينا اليوم هو الخروج من الأزمة وتغليب مصلحة المواطن على مصالح كل الأحزاب والتيارات السياسية، فنحن اليوم امام حكومة من لون واحد والمفروض ان تكون متجانسة وتطرح مشروعها ورؤيتها لحل هذه الأزمة".
وبعد زيارته المختار مروان الوريدي مهنئا بتعيينه رئيسا لرابطة مخاتير وادي خالد، وأشاد به وبمخاتير وادي خالد الذين "اثبتوا مدى حرصهم على متابعة ملفات منطقتهم وتعاونهم في حل مشاكل السجلات والأمور الإدارية".
وأكد حرصه على "متابعة كل الملفات العالقة بالإدارات وخصوصا ملف مكتومي القيد وموضوع نقل النفوس في بعض القرى"، مشددا على "ضرورة التكاتف وتوحيد كل الجهود للتخفيف عن المواطن في ظل هذا الواقع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد".
كما زار سليمان دارة علي نعمان العلمان في بلدة شيخ عياش، واستقبل مراجعات المواطنين في دارته في بلدة الهيشة- وادي خالد.
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