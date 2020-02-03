حسن: الصحة العالمية بصدد تأمين الفحص المخبري لتشخيص الكورونا لمختبر بيروت الحكومي

أعلن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن ​منظمة الصحة العالمية​ أفادت مكتب لبنان بانها بصدد تأمين الفحص المخبري لتشخيص فيروس الكورونا الجديد باسرع وقت ممكن للمختبر المرجعي في ​مستشفى بيروت الحكومي​، لافتاً إلى أن هذا المختبر بامكانه استلام العينات وفحصها ضمن اطر السلامة العامة لتحديد ما اذا كانت من فصيلة الكورونا.

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