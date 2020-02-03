أبو زيد: البيان الوزاري وضع الاصبع على الجرح ونشدّ على يد الحكومة للاسراع بخطة الانقاذ

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مسودّة البيان الوزاري وضعت الاصبع على الجرح واعترفت بوجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وأكدت أنه مخطىء من يعتقد أنه سينجو من انهيار الاقتصاد والامن ومن غضب الناس"، قائلاً: "وحسناً فعل الوزراء بتأكيدهم أن استعادة الثقة تكون بالافعال وليس بالوعود".
ولفت إلى أننا "نشدّ على يد الحكومة الجديدة للاسراع بخطة الانقاذ الشاملة والمتكاملة وبسلّة الاصلاحات والابتعاد عن التجاذب السياسي والالتزام بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ضمن تواريخ محددة".
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