أبو زيد: البيان الوزاري وضع الاصبع على الجرح ونشدّ على يد الحكومة للاسراع بخطة الانقاذ

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل ابو زيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مسودّة ​البيان الوزاري​ وضعت الاصبع على الجرح واعترفت بوجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، وأكدت أنه مخطىء من يعتقد أنه سينجو من انهيار الاقتصاد والامن ومن غضب الناس"، قائلاً: "وحسناً فعل الوزراء بتأكيدهم أن استعادة الثقة تكون بالافعال وليس بالوعود".

ولفت إلى أننا "نشدّ على يد ​الحكومة الجديدة​ للاسراع بخطة الانقاذ الشاملة والمتكاملة وبسلّة الاصلاحات والابتعاد عن التجاذب السياسي والالتزام ب​مكافحة الفساد​ واسترداد الاموال المنهوبة ضمن تواريخ محددة".