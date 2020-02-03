ادي معلوف: جزء أساسي من مشكلة الكهرباء يمكن في التعرفة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف، في حديث تلفزيوني، إلى أن مشكلة العجز في الكهرباء الأساسية تكمن في التعرفة، موضحاً أن زيادة التعرفة ومعالجة مشكلة الهدر والسرقة يعالجان جزءاً من المشكلة.
ولفت النائب معلوف إلى أنه في المؤتمر الصحافي الأخير لتكتل "الجمهورية القوية" كان هناك خلط بين مشروع تأهيل المعامل وبين خطة الكهرباء، معتبراً أن الهدف هو التصويب السياسي على "التيار الوطني الحر"، موضحاً أن "مشكلتنا في مجلس الوزراء كانت أن من يدير الجلسات يرفض الذهاب إلى التصويت في الملفات الخلافية".
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