السفير الفلسطيني في لبنان: صفقة القرن ولدت ميتة

أكد السفير الفلسطيني في لبنان ​أشرف دبور​، في حديث تلفزيوني، أن كل ما جاء في ​صفقة القرن​، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، باطل، مشيراً إلى أن الباطل لا مكان له.

وفي حين لفت السفير الفلسطيني في لبنان إلى أن جميع الأحرار في العالم أكدوا رفضهم لهذه الصفقة، شدد على أنها ولدت ميتة، موضحاً أن ما لا يقبل به ​الشعب الفلسطيني​ لا يمكن أن يفرض عليه.

وأكد دبور أن لا شيء اسمه تفاوض مع اميركا، مشيراً إلى أن هذه ليست عملية سلام ولن تكون الا برعاية دولية، لافتاً إلى أننا "مع تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى روسيا والمجتمع الدولي تطبيق قرارات الشرعية الدولية".