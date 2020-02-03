أبو العردات: لرص الصفوف كي نُفشل كل الصفقات وأولها صفقة القرن

أعلن أمين سر الساحة اللبنانية لحركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" الحاج ​فتحي أبو العردات​ أنَّ "​صفقة القرن​ هي استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية في الداخل والخارج"، محذّرًا من "مؤامرة إلغاء قضية ​اللاجئين​، و​القدس​، و​الدولة الفلسطينية​".

وخلال ندوَةٍ سياسيةٍ جماهيريةٍ في صيدا حول "صفقة القرن" وآليات التصدي رفضًا لصفقة القرن ودعما للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عبّاس، رأى أبو العردات أنَّه "أمام ما تمرّ به ​القضية الفلسطينية​ من مؤامرة جديدة متّفق عليها بين ​أميركا​ و​إسرائيل​ وأمام هذا الصمت العالمي الرهيب على كل ما يحصل، كان موقف الرئيس أبو مازن مدويًا، إذ رفض بنود صفقة القرن وقال لأميركا لا ومليون لا لها ولصفقتها المشبوهة". مشيرا إلى "أننا دخلنا مرحلة ​الألغام​ السياسية، ولكننا لن نقع في الأفخاخ السياسية، ولن يتغير موقفنا، وليس لنا سوى الصمود والثبات ودفاع عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعا إلى "تنظيم صفوفنا والتعالي عن الخلافات، ونبذ الفرقة وإلى مزيد من الوحدة الفلسطينية، لأنَّ الأيام الصعبة قد مرت، لكنَّ الأيام الأصعب هي القادمة علينا جميعًا، فعلينا أن نرصّ الصفوف، وأن نواجه المرحلة بثبات لنُفشل كل المؤامرات بما فيها صفقة القرن".

