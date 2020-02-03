أنور الخليل جال في منطقة العرقوب

جال أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ في منطقة ​العرقوب​، والتقى نائب رئيس الاتحاد البلديات رئيس بلدية كفرحمام كامل حمود، بحضور أمام البلدة. وكانت مناسبة لاستعراض أوضاع المنطقة عامة وكفرحمام بشكل خاص على كافة الأصعدة، وقد وعد الخليل بمتابعة كافة القضايا والمشاريع الإنمائية والخدمات التي تهم المواطنين.

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