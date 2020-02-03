أسامة حمدان: الأميركي والإسرائيلي لا يريدان التسوية ويمارسان البلطجة

أكد القيادي في حركة "حماس" ​أسامة حمدان​، في حديث تلفزيوني، أن وحدة الصف الفلسطيني هو الركيزة الأساسية لمواجهة مشروع ​صفقة القرن​ وتداعياته، لافتاً إلى أن الجميع أدرك خطوة الوقف في المرحلة الراهنة.

وأشار حمدان إلى أن هذه الوحدة هي خطوة باتجاه الصحيح، لكن المطلوب وحدة فعلية تستند إلى مشروع وطني فلسطيني، موضحاً أنه ثبت أن الأميركي والإسرائيلي لا يريدان التسوية ويمارسان البلطجة.