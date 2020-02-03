MTV: سلامة سيشارك بإجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري غداً

أكدت مصادر قناة الـ"ام تي في" أنه "ستعقد اللجنة الوزارية اجتماعا آخر يوم غد، لادخال بعض التعديلات على مسودة ​البيان الوزاري​، وسيحضر الاجتماع حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة، بعد أن قدم ورقة ل​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون فيها بعض الاصلاحات الإقتصادية".

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