G7 تناقش ردا مشتركا بمواجهة أزمة كورونا

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برلين: تناقش دول مجموعة السبع الرد بشكل مشترك على انتشار فيروس كورونا، بحسب ما افاد وزير الصحة الالماني ينز سباهن الاحد.

وقال الوزير انه تحادث هاتفيا مع نظيره الاميركي اليكس عازار "واتفقنا على وجوب اجراء مكالمة جماعية يناقش خلالها وزراء الصحة في دول مجموعة السبعة هذه المسألة بهدف مواجهتها معاً".

واضاف "لا جدوى من اتخاذ كل بلد قرارات منفردة".

وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأغلقت الصين الاحد مدينة أخرى كبيرة بعيدة عن مركز انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس الى 304.

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كما تم الابلاغ عن اول وفاة بالمرض خارج الصين في الفيليبين.

ومنذ ظهوره في ووهان في وقت لاحق من العام الماضي، أصاب المرض نحو 14500 شخص في أنحاء الصين ووصل إلى 24 بلداً.

وحظرت كل من الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا واسرائيل دخول الاجانب الذين زاروا الصين مؤخرا، كما حذرت مواطنيها من السفر الى الصين.

واغلقت منغوليا وروسيا ونيبال حدودها البرية.

وارتفع عدد الدول التي ابلغت عن اصابات بالفيروس الى 24 بعد أن أكدت بريطانيا وروسيا والسويد أولى الإصابات.