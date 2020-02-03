شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض الاستوائية تهدد حياة 100 مليون نيجيري والان نبدء بالتفاصيل

حذر وزير الصحة النيجيري، أوساجي أهنير، من أن "الأمراض الاستوائية" ومنها دودة غينيا وعمى النهر والجذام، تهدد حياة 100 مليون شخص في نيجيريا.

وافاد الوزير النيجيري في تصريحات امس أن حياة 100 مليون شخص مهددة بخطر الأمراض الاستوائية، موضحًا أن تلك الأمراض تؤثر أكثر على الفئات الهشة اقتصاديا، التي تعاني من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ومن شح المياه الصالحة للشرب.

وتودي الأمراض الوبائية بحياة مئات الأشخاص في نيجيريا سنويا، كما يتسبب شح المياه الصالحة للشرب، وقلة الخدمات الطبية الفاعلة، بارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

وتوفي خلال الشهر الماضي 41 شخصًا في نيجيريا، جراء الإصابة بحمى لاسا التي تفشت مؤخرا في البلاد.