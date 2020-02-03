شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد دور طهران التخريبي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، على أن التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عاما، أكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن.

وجدد الأرياني مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للميليشيات الحوثية؛ لقتل الشعب اليمني واستهداف دول الجوار، وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني؛ لوقف سياساته في تأجيج الحرب ببلاده. من جهة أخرى، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في ثاني زيارة له خلال أسبوع.وبحسب مصدر لـ«اليوم»، وصل غريفيث إلى مطار العاصمة برفقة نائبه معين شريم، لافتا إلى أنه دخل في لقاءات فورية مع الانقلابيين؛ لمناقشة خفض التصعيد والدفع بعملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.