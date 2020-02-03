أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب فرج عامر، لاستعراض آخر التفاصيل فى ملف المصانع المتعثرة بعد إطلاق البنك المركزى مبادرة فى ديسمبر الماضى لدعم الصناعة المصرية. وستعقد اللجنة البرلمانية جلسة مع رئيس البنك المركزى والمستثمرين الصناع للتعرف على نتائج المبادرة وما يواجهونه من إشكاليات أخرى الأسبوع المقبل. وفيما يلى نرصد أبرز معلومات عن المبادرة وما توصلت إليه حتى الآن: وفيما يلى نرصد أبرز معلومات عن المبادرة وما توصلت إليه حتى الآن: - تسرى المبادرة على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020. - تستهدف المبادرة إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا. - ويبلغ إجمالى قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو 8586 عميلا. - شملت بشروط الاستفادة منها ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه. Advertisements - السماح للعميل بسداد 50% من قيمة المديونية دون احتساب قيمة الفائدة. - ويقوم البنك المركزى برفع اسم العميل من القائمة السلبية الائتمانية بأى سكور. - يسدد العميل باقى المديونية المستحقة عليه، بعد الاتفاق مع البنك صاحب المديونية حسب جدول للسداد وبنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والبنك - أعلنت لجنة أزمة المصانع المتعثرة لحل مشاكل تعثر 6 مصانع كبرى رسميًا. - قرر البنك المركزى وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فورى.

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