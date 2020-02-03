شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للمحليات برد الطرق لأصلها بعد تكسيرها لتوصيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بوضع خطة زمنية لتطوير ورفع كفاءة الطرق، وقيام الأجهزة التنفيذية في المحليات وهيئة الطرق والكباري، برد الشئ لأصله في الطرق التي يتم تكسيرها بسبب المرافق أو غيرها، وتساءل عن بدلات تآلف الرصف وأوجه صرفها طالما أن الطرق يتم تكسيرها وتركها متهالكة بهذا الشكل دون إعادة رصفها، محذرا من إهدار المال العام.

وفي هذا الصدد، قال النائب أبو العباس فرحات، لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بطلبي إحاطة، الأول: بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع (مربع السيوف - مربع عبدالله عزت - مربع الشهر العقاري) وكذلك شوارع (محمد فريد – 62، 64، 66) بمنطقة سيدي بشر، والثاني: بشأن إغلاق وعدم تشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشاؤه ليكون بديلاً للأسواق العشوائية بشارعي القاهرة والمعهد الديني بمحافظة الإسكندرية.

وشدد فرحات، علي ضرورة أن تكون هناك اعتمادات مالية وموارد تخصص لتأهيل ورفع كفاءة الطرق والشوارع، لتسهيل حركة المرور والمواطنين، كما أن وجود بنية تحتية قوية يشجع علي الاستثمار، ولابد أن يكون العمل علي تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية في المحليات بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنشاء شبكة طرق هائلة.

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وأشار النائب أبو العباس فرحات، إلي أهمية التصدي للأسواق العشوائية، وضرورة إيجاد بديل لها لخدمة المواطنين، متسائلا عن أسباب إغلاق وعدم تشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشاؤه ليكون بديلاً للأسواق العشوائية بشارعي القاهرة والمعهد الديني بمحافظة الإسكندرية.