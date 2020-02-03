شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرشح "مستقبل وطن" يواصل لقاءاته الجماهيرية بالجيزة استعداداً للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية ومرشح الحزب فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب، في دائرة الجيزة، لقاءاته الجماهيرية، التى تجمعه باهألى وعائلات الجيزة لدعمه فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة المقررة يومى 7-8 فبراير للمصريين فى الخارج و 11 - 12 فبراير للمصريين بالداخل.

وتزينت كافة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الجيزة بلافتات مؤيدة لرجل الصناعة محمد أبو العينين الذي يملك رصيداً كبيراً بين أهالي الجيزة.

وأعلنت كبرى العائلات بالجيزة تأييدها لمرشح حزب مستقبل وطن، مؤكدةً أن ترشح "أبو العينين" جاء تلبيةً لرغبتهم ومعهم أهالى الجيزة فى تمثيله لهم تحت قبة البرلمان، موضحين أن "أبو العينين" قيمة وقامة كبيرة تتطلب من جميع أهالى الجيزة الوقوف على قلب رجل واحد لدعمه وتأييده أمام لجان الإقتراع.

ويشغل محمد أبو العينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فضلاً عن رئاسته لمجموعة كليوباترا الصناعية.

وفى غضون ذلك، بخلاف المؤتمرات الشعبية التي تقيمها كبرى عائلات الجيزة دعماً لـ"أبو العينين"، تواصل أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث الاستعدادات التي تتم حالياً لدعم ومساندة محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ومرشح الحزب فى الانتخابات التكميلية المقررة يومي 11 و12 فبراير المقبل لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة خلفاً للنائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية مؤخراً.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تنازل المرشح زكي عبد الظاهر عن ترشحه في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، معلناً دعمه الكامل لمرشح حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين.

وقال عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن الأيام المقبلة، ستشهد تكاتف جميع أعضاء الحزب لدعم مرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات التكميلية، مؤكداً أن أمانة الحزب بمحافظة الجيزة تقف على قلب رجل واحد لمساندة نائب رئيس الحزب محمد أبو العينين.

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وأكد "ناصر"، أن محمد أبو العينين إضافة قوية لما يمتلكه من خبرات كبيرة فى مجال العمل العام تُعزز جهود الحزب الهادفة لمساعدة الدولة المصرية فى تنفيذ خططها التنموية، مشيراً إلى أن ترشيح الحزب لـ "أبو العينين" بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة يعكس سياسة الحزب الراسخة بضم الشخصيات الوطنية المرموقة التي تملك جذوراً بالشارع المصري، وهو ما يمتلكه "أبو العينين".

أشار أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن "أبو العينين" له خبرات كبيرة فى مختلف المجالات تمثل إضافة بلا أدنى شك لحزب مستقبل وطن، موضحاً أنه على مستوى محافظة الجيزة نجد أن محمد أبو العينين مثل أهالي الجيزة لأكثر من 15 عامًا عضواً بمجلس النواب، فضلاً عنما يمثله من قيمة كبيرة للاقتصاد المصري لما يملكه من منشأت صناعية وتجارية أسسها جميعاً لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة تمتاز بالصعوبة ولكن محمد أبو العينين يتمتع بثقل كبير بالشارع الجيزاوي، لافتاً إلى أن الانتخابات التكميلية تُعد بمثابة مؤشر للانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى القوة التي يتمتع بها حزب مستقبل وطن بالشارع المصري.

ويمتلك "أبو العينين" خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل فى دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيساً لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكى الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري.

وانتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفى وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتى 2011.

وكانت الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط محمد أبو العينين عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلمانى كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018.