شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 أرقام بحساب ختامى 2018-2019.. أخطرها الدين العام 4.4 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019، على الانتهاء من مناقشة الحسابات الختامية لمُختلف الوزارات والجهات والهيئات وإعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، حيث انتهت اللجنة حتى هذه اللحظة من فحص ومناقشة الحسابات الختامية لموازنات عدد 13 ديوان عام وزارة، و17 هيئة عامة خدمية، و12 هيئة عامة اقتصادية، وهيئة قومية واحدة، للسنة المالية 2018/2019، ومن المنتظر أن يتضمن تقرير اللجنة ما يقرب من 150 توصية، وأن تبلغ عدد صفحاته نحو أكثر من 500 صفحة. ونرصد فيما يلى أهم 10 أرقام وردت بدفاتر الحكومة الخاصة بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018-2019: 1- بلغ العجز الكلى للسنة المالية 2018 /2019 نحو 430 مليار جنيه 1- بلغ العجز الكلى للسنة المالية 2018 /2019 نحو 430 مليار جنيه 2- بلغ رصيد الديون المُستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2019 نحو 385.7 مليار جنيه Advertisements 3- بلغت المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك نحو 227.1 مليار جنيه 3- بلغت المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك نحو 227.1 مليار جنيه 4- بلغ رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية نحو 13.4 مليار جنيه 5- بلغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 5- بلغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 6- حققت 16 هيئة خسائر خلال العام المالى تقترب من 21 مليار جنيه 7- الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأكثر خسارة بنصيب 12 مليار و645 مليون جنيه 7- الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأكثر خسارة بنصيب 12 مليار و645 مليون جنيه 8- تجاوزت الهيئات الاقتصادية المصروفات المقررة لها بموازنة العام نفسه بنحو 9 مليارات جنيه 9- بلغت جملة الإيرادات الفعلية التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالى تريليون و205.8 مليار جنيه 9- بلغت جملة الإيرادات الفعلية التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالى تريليون و205.8 مليار جنيه 10- حققت 28 هيئة اقتصادية صافى الربح العام فى 2018 /2019 بمبالغ جملتها نحو 97 مليار جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم 10 أرقام بحساب ختامى 2018-2019.. أخطرها الدين العام 4.4 تريليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.