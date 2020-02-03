لقاء تثقيفي للتوعية بمخاطر "كورونا" والوقاية منه في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، أول لقاء تثقيفي لتوعية المواطنين بـ"فيروس كورونا"، وذلك بإشراف أمانة التثقيف المركزية والمهندس أحمد الجندي تحت رعاية الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر.

شهد اللقاء الذي عقد بقاعة نادي التجديف بكورنيش النيل بالأقصر النائب الطيري حسن الأمين المساعد بأمانة الحزب بالأقصر والنائب فيصل راجح أمين التنظيم بأمانة الحزب بالمحافظة.

شمل اللقاء توعية المواطنين بالفيروس وكيفية الوقاية منه مع التعريف ببدايته وكيفية انتشاره وأخطاره، من خلال عرض أفلام تسجيلية وفيديوهات توعوية وتوزيع منشورات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.