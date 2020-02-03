نتيجة الإجهاد.. إصابة 10 من المشاركات في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:
قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم, الدكتورة أمال هاشم، إن 10 طالبات من المشاركات في أسبوع شباب الجامعات تلقين العلاج اللازم بعد إصابتهن بإغماءات أثناء ممارستهن رياضة العدو، نتيجة المجهود الكبير الذى يقمن به خلال المنافسات الرياضية.
وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه جرى تجهيز سيارتين بأطقم طبية لمرافقة الطالبات المشاركات في أسبوع فتيات الجامعات الذى تنظمه جامعة الفيوم, داخل مقار إقامتهن بالمدن الجامعية, وكذلك متابعتهن أثناء المنافسات, حيث يجرى قياس السكر, والضغط والسمنة.
وتنظم جامعة الفيوم أسبوع فتيات الجامعات الخامس, خلال الفترة من 31 يناير حتى 6 فبراير الجاري, بمشاركة 3 آلاف و500 طالبة، يمثلون 27 جامعة حكومية وخاصة، إضافة إلى 17 رئيس جامعة حكومية وخاصة.
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