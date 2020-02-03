ترامب مستعد لمنافسة بلومبرج في انتخابات الرئاسة المقبلة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده لمنافسة الديمقراطي مايكل بلومبرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز: "أود أن أتنافس في الانتخابات مع بلومبرج... أودبشدة ذلك".
ولم يفوت الرئيس ترامب على نفسه فرصة توجيه سهام الانتقاد لمنافسه المحتمل، وعاب عليه قصر قامته، "ما يحتم عليه عادة طلب مصطبة له ليقف ويبدوللحضور من وراء المنبر".
وقال: "قد تكون قصير القامة، وهذا أمر عادي. لكن، لماذا تطلب مصطبة خلال النقاشات؟ هل يمكن للآخرين أن يحصلوا على ذلك أيضا؟ لماذا لم يحصل (المرشح الرئاسي) كوري باكير على ما لدى بلومبرغ الآن؟ أعتقد أن ذلك ليس عادلا بالنسبة للديمقراطيين الآخرين
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