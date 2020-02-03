مقتل عشرين مدنيا بهجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

لقي 20 مدنيا مصرعهم الليلة الماضية بهجوم مسلح في قرية لامدامول على بعد 40 كم عن غورغادجي، التابعة لمقاطعة سينو في شمال بوركينا فاسو وفقا لموقع روسيا اليوم .

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس اليوم، إن "مسلحين مجهولين

هاجموا قرية لامدامول ليلة الأحد وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا".

وأكد مصدر أمني ثان وقوع الهجوم الجهادي، موضحا أنه جاء "بعد تهديد تلقاه السكان، قبل بضعة أيام بوجوب

Advertisements

مغادرة القرية.

وأضاف: "تعمل قوات الدفاع والأمن ليلا ونهارا لتأمين المنطقة والسكان، ولكن من الصعوبة أن تغطي هذه القوات كل مكان".

وجاء الهجوم بعد أسبوع من اعتداءات مماثلة في شمال البلاد ووسطها، فيما تشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر هجمات تشنها جماعات إسلامية مسلحة منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.