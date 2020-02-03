إيران تفرض رقابة صحية مشددة على جميع الوافدين من الصين

قررت الحكومة الإيرانية اليوم فرض قيود صحية مشددة على جميع المسافرين القادمين من الصين، تفاديا لفيروس "كورونا" الجديد، حيث سيتم حجر القادمين لفترة من الزمن وفقا لموقع روسيا اليوم .

وعبر جهان غيري خلال الاجتماع عن شكر بلاده وتقديرها للحكومة الصينية على "التزامها بالبروتوكولات الصحية على أعلى المستويات الممكنة"، مؤكدا أهمية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين الإيرانيين.

وكلفت الحكومة الإيرانية بتجهيز طائرة وإيفاد فريق طبي خاص لإعادة الطلبة الجامعيين والمواطنين الإيرانيين من مدينة ووهان الصينية، إضافة إلى متابعة أوضاع سائر الإيرانيين في الصين.

وسبق أن أوقفت إيران كل الرحلات الجوية من والى الصين، وشرعت في استخدام أجهزة التصوير الحراري في عدد من المواقع، بينها مطار الإمام الخميني في طهران، لمراقبة درجة حرارة القادمين.

ولم ترصد في إيران أي إصابات مؤكدة بالفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 شخص في الصين، فيما تجاوز عدد الإصابات به 14.4 ألف حالة في عشرات الدول.

Advertisements

واعتمدت الحكومة الإيرانية هذا القرار خلال اجتماع عقد اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهان غيري.

وعبر جهان غيري خلال الاجتماع عن شكر بلاده وتقديرها للحكومة الصينية على "التزامها بالبروتوكولات الصحية على أعلى المستويات الممكنة"، مؤكدا أهمية الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين الإيرانيين.

وكلفت الحكومة الإيرانية بتجهيز طائرة وإيفاد فريق طبي خاص لإعادة الطلبة الجامعيين والمواطنين الإيرانيين من مدينة ووهان الصينية، إضافة إلى متابعة أوضاع سائر الإيرانيين في الصين.

وسبق أن أوقفت إيران كل الرحلات الجوية من والى الصين، وشرعت في استخدام أجهزة التصوير الحراري في عدد من المواقع، بينها مطار الإمام الخميني في طهران، لمراقبة درجة حرارة القادمين.

ولم ترصد في إيران أي إصابات مؤكدة بالفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 شخص في الصين، فيما تجاوز عدد الإصابات به 14.4 ألف حالة في عشرات الدول.