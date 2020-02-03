زيلينسكي: إيران عرضت 80 ألف دولار تعويضًا عن كل قتيل بحادث الطائرة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن إيران عرضت 80 ألف دولار، تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن كييف ستسعى للحصول على تعويضات أكبر وفقا لموقع روسيا اليوم .
وأضاف زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية: "الجانب الإيراني، عرض علينا مباشرة تقديم 80 ألف دولار لكل عائلة وعن كل ضحية. هذا مبلغ صغير للغاية، سنضغط ونطالب بمبالغ مالية أكبر"
وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينج737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176
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