556 قتيلًا في التظاهرات العراقية خلال 4 أشهر

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن حصيلة قتلى أحداث التظاهرات العراقية قد بلغت 556 شخصا منذ الأول من أكتوبر الماضي وفقالموقع روسيا اليوم .
وقال عضو المفوضية علي البياتيفي بيان صحفي إن "عدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات منذ الـ25 من أكتوبر 2019 بلغ 399".
وأضاف أن "ضحايا التظاهرات الأولى في الأول من أكتوبر وحسب تقرير اللجنة بلغ 158 قتيلا، وبالمحصلة تكون النتيجة 556 قتيلا بينهم 13 رجل أمن"
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