محمد بن زايد والمستشارة الألمانية يبحثان الأزمة الليبية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. المصالح المشتركة للبلدين. وجرى خلال الاتصال؛ استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا، على ضوء نتائج مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا مؤخرا، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". مؤخرا، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأكد ولي عهد أبوظبي والمستشارة الألمانية، اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

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