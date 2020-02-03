بسبب كورونا ..مدينة ونجو الصينية تفرض حجرًا صحيًا على سكانها

فرض مدينة ونجو الساحلية، شرقي الصين، اليوم الأحد، إجراءات الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتبعد ونجو، التي يقطنها نحو تسعة ملايين شخص بالساحل الشرقي للصين، نحو 700 كيلومتر عن ووهان، وهي المدينة التي انتشر منها الفيروس لأول مرةفي ديسمبر.
وذكرت حكومة المدينة في إشعار للسكان أنه سيتم السماح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل كل يومين.
وتقع ونجو في إقليم تشجيانج، شرقي البلاد الذي سجل ثاني أكبرعدد من الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد في مدينة هوبي، مركز انتشار المرض.
ولم تنجح قيود السفر واسعة النطاق في وقف انتشار الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 14 ألفا و380 حالة.
وعالميا، أصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في نحو 24 دولة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي المرض.
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