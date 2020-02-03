الشرطة البريطانية:منفذ هجوم الطعن كان بحوزته عبوة ناسفة وهمية

ذكرت الشرطة البريطانية، أن الرجل الذي قتل برصاص ضباط مسلحين بعد هجوم طعن في جنوب لندن، قد عثر بحوزته على عبوة ناسفة "وهمية" ملفوفة حول جسده

وقالت لوسي دورسي، من شرطة العاصمة إن المحققين يعتقدون أن الهجوم، الذي خلف ثلاثة جرحى، له صلة بـ"الإسلاميين".

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وأضافت: "تم احتواء الوضع ويتولى ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة تحقيقا في الحادث الآن".

وذكرت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان نتيجة الطعن، وأصيب الثالث بجروح طفيفة بسبب قطع الزجاج المتطايرة بفعل طلقات رصاص

الشرطة.