رئيس وزراء اليونان يصل الرياض

وصل دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة، وكان في استقبال دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ - الوزير المرافق - ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان عصام بن إبراهيم بيت المال، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس.



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