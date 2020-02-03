المرصد السوري: تركيا جندت 4700 سوري للقتال في ليبيا

بنغازي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المقاتلين السوريين الذي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا ارتفع إلى نحو 2900 مرتزق، فيما وصل أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب. وبحسب المرصد، فإن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في طرابلس ارتفع إلى 72 مقاتلاً من المرتزقة السوريين.

وأضاف أن عمليات تجنيد المرتزقة تتم بمعدل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات» ومنطقة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن المتطوعين هم من فصائل «لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند».

وأكد المرصد أن عمليات التجنيد تقابلها حالة من الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وعلم المرصد السوري أن نحو 64 مقاتلاً من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا، فيما ارتفع عدد القتلى من المرتزقة إلى 72 قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، ويتم نقل الجرحى والقتلى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

وفي سياق آخر، كشف سراج الفيتوري، مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية، عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين نقلتهم تركيا خلال الساعات الماضية لمطاري مصراتة وطرابلس، عبر طائرات مدنية تسيطر عليها حكومة الوفاق.