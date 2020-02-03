أول وفاة بـ«كورونا» خارج الصين والإصابات تتجاوز 14 ألفاً

بكين، مانيلا (وكالات)

كثفت الصين إجراءات احتواء فيروس كورونا واتخذت خطوات لتعزيز الاقتصاد، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن أول وفاة بالفيروس خارج البلاد.

وأكدت إدارة الصحة الفلبينية، أن صينياً، يبلغ من العمر 44 عاماً، من مدينة ووهان مركز الوباء بوسط الصين وصل إلى الفلبين، وتوفي في مستشفى بمانيلا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس: «إن نحو 304 أشخاص توفوا بالمرض»، مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتباراً من أمس الأول، إلى 14308 حالات بعد أكبر زيادة في عدد الإصابات في يوم واحد.

وتم تسجيل 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ، بداية من اليوم الاثنين، سيولة نقدية تبلغ زهاء 173.8 مليار دولار، في الأسواق في صورة أوراق مالية يعاد شراؤها فيما بعد بأسعار أعلى مع استعداد أسواق الأوراق المالية لاستئناف نشاطها بعد تمديد عطلة العام القمري الجديد.

وتعهدت السلطات باستخدام أدوات مختلفة للسياسة المالية لضمان أن تبقى السيولة وفيرة بشكل معقول، ولدعم الشركات التي تواجه متاعب.

وقالت مجموعة إيفرجراند الصينية، وهي ثالث أكبر مطور عقاري في البلاد، في مذكرة داخلية، أمس: «إنها ستمدد عطلة العام القمري الجديد إلى 16 فبراير، وستوقف أعمال البناء في جميع مواقعها التي يبلغ عددها 1246 موقعاً إلى يوم 20 فبراير».

وفي بكين، ظلت بعض المتاجر الكبرى مفتوحة، لكن العاملين فيها وقفوا خارجها وعرضوا على الزبائن قياس درجات حرارتهم. واختارت متاجر ومقاه في العاصمة غلق أبوابها.

وقالت وو شيه إييه، البالغة 32 عاماً، التي تعمل في مطعم في العاصمة: «لا أستطيع البقاء من دون عمل، وسأعمل بدلاً من البقاء في البيت».

ومن الناحية الفعلية، عزلت السلطات الصينية مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وباقي الإقليم، بعد أن أغلقت الطرق وأوقفت حركة وسائل النقل العام.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، ووكالة شينخوا للأنباء أن ووهان، التي يعتقد أن الفيروس ظهر فيها أواخر العام الماضي في سوق للحيوانات البرية ومنتجاتها، توشك على فتح مستشفيين جديدين للمصابين بالمرض.

وتشير بيانات الصين الخاصة بأعداد الإصابات والوفيات إلى أن فيروس كورونا الجديد أقل فتكاً من وباء متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي انتشر عامي 2002 و2003 والذي أودى بحياة قرابة 800 شخص من بين من أصابهم وعددهم نحو 8000، على الرغم من أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يمكن أن تزيد بسرعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقاً دولياً، لكنها قالت إن الأمر لا يستدعي فرض قيود على التجارة والسفر على مستوى العالم.

لكن بعض الدول شدد إجراءات الرقابة على الحدود من منطلق المخاوف من انتشار الفيروس.

وأعلنت سنغافورة والولايات المتحدة عن إجراءات يوم الجمعة الماضي، لمنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة وحذت أستراليا حذوهما أمس الأول.

ووسعت الفلبين حظر دخول الأجانب إليها ليشمل جميع القادمين من الصين في تعزيز للقيود التي فرضتها في وقت سابق، والتي لم تكن تشمل سوى القادمين من إقليم هوبي الصيني. ومنعت إندونيسيا دخول من كانوا في الصين لمدة 14 يوماً. وتم إجلاء نحو 250 إندونيسيا من هوبي.

تفشي وباء إنفلونزا الطيور

أعلنت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز فيروس «كورونا» الجديد سريع الانتشار.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست»، ومقرها هونج كونج، على موقعها الإلكتروني، أمس، أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان جنوبي الصين، مشيرة إلى نفوق 4500 دجاجة من بين 7850 بالمزرعة بسبب المرض. وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، بأن السلطات المحلية أعدمت 18 ألف دجاجة بعد تفشي المرض. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بالفيروس في المقاطعة، وفقاً لموقع الصحيفة.

ويأتي تفشي فيروس «إتش 5 إن 1» في هونان بالتزامن مع عمل السلطات الصينية على احتواء انتشار فيروس كورونا.