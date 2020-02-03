حجر صحي لـ9 ملايين نسمة في ونجو

بكين (أ ف ب)

فرضت مدينة ونجو في شرق الصين، أمس، قيوداً مشدّدة على تنقّلات سكّانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، وأغلقت عدداً كبيراً من طرقاتها الرئيسة في محاولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، الذي يتفشّى بوتيرة سريعة في هذه المدينة الواقعة خارج بؤرة الوباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى لفرد واحد فقط من كلّ أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كلّ يومين لشراء الضروريات، في حين تمّ إغلاق 46 محطة تحصيل رسوم على الطرقات السريعة. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة. وونجو، التي بلغ عدد المصابين فيها 265 شخصاً تبعد أكثر من 800 كلم من ووهان، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر. وتقع المدينة في مقاطعة تشيجيانغ التي سجّل فيها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي، التي يوجد بها حالياً 14 مدينة خاضعة للإغلاق.