مواجهات بالخليل وغارات على غزة

علاء المشهراوي (القدس، غزة)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأحد، بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أوقع خسائر مادية فادحة دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين، وقصفت طائرات الاحتلال موقعاً بثلاثة صواريخ، وذلك بعد استهداف أرض زراعية في محيطه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: «أغارت مقاتلات ومروحيات حربية، على عدد من الأهداف التابعة لحماس في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات.. الجيش على جاهزية لأي طارئ وحماس تتحمل ما يجري داخل القطاع ومنه».

في غضون ذلك بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، مناورات عسكرية واسعة «مناورات هيئة الأركان» تحاكي نشوب حروب على أكثر من جبهة، وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هدف المناورات محاكاة سيناريوهات حرب في الجنوب (جبهة قطاع غزة)، والشمال (جبهة لبنان) في آن واحد، وهو معد للحفاظ على الجهوزية والتعاون بين أذرع الأمن المختلفة.

وأشار المتحدث إلى أن المناورات شملت عمليات التخطيط للأهداف على عدة جبهات وسيناريوهات مختلفة مع التشديد على التعاون والتخطيط بين الأنظمة العسكرية والعمل في ساعة الطوارئ.

وجرت هذه المناورات عبر تعاون بين قيادة المنطقتين الجنوبية والشمالية في جيش الاحتلال، وبالتعاون أيضًا مع سلاح المشاة والقوات الجوية والبحرية والاستخبارات وسلاح الإشارة والحماية من الهجمات الإلكترونية، وفق المتحدث.

في السياق أصيب صحفي، أمس، بقنبلة غاز في الرأس، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة طلابية منددة بخطة السلام الأميركية.

وأفاد شهود العيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من جامعة الخليل باتجاه المدخل الشمالي، ما أدى إلى إصابة الصحفي عبد المحسن الشلالدة (27 عاماً) بقنبلة غاز بالرأس، وعشرات الطلبة بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الأهلي، بأن الصحفي الشلالدة أصيب بكسر في الجمجمة وبجروح في رأسه، ولا زال يخضع للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة. كما أغلقت قوات الاحتلال، بعد ظهر أمس الأحد، منطقة جسر حلحول بالأسلاك الشائكة ومنعت حركة العبور بين مدينتي الخليل وحلحول، بعد مواجهات اندلعت في المنطقة.

وقام الشبان برشق النقطة العسكرية المقامة على الجسر بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وقد أصيب مواطنان على الأقل جراء استنشاقهما للغاز المسيل للدموع، كما أصيب المصور الصحفي عبد المحسن شلالدة برصاصة مطاطية في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.