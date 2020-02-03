الجيش اليمني يستعيد مواقع من الحوثيين في «نهم»

عقيل الحلالي (صنعاء)

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأحد، السيطرة على جبل استراتيجي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف العربي، استعادت السيطرة على جبل «قرن عيقب» الاستراتيجي المحاذي لجبال يام شمال مديرية نهم، مشيرة إلى أن القوات الحكومية قطعت طريق إمدادات الميليشيات في هذه المنطقة ومحيطها.

وتواصلت، أمس، المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي في عدد من المواقع بمديرية نهم وبلدة صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب، وفي مناطق عدة بمحافظة الجوف.

وشنت مقاتلات التحالف، أمس، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في نهم ومحافظتي مأرب والجوف، حسبما أفادت مصادر ميدانية أشارت إلى أن الطيران العربي نفذ أربع غارات على أهداف تابعة للحوثيين في نهم، وقصف تحركات للميليشيات في مديريتي مجزر وصرواح، شمال غرب وغرب مأرب.

كما استهدفت المقاتلات العربية بغارتين موقعين لميليشيا الحوثي في منطقتي حام الجبلية والجرعوب بمديرية المتون جنوب غرب محافظة الجوف. وأوقع القصف الجوي قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، ودمر عتاداً عسكرياً تابعاً لهم، وخلفت المواجهات المحتدمة في شرق اليمن منذ 17 يناير الماضي، مئات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي التي تكبدت أيضاً خسائر مادية كبيرة.

وفي سياق ميداني آخر، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة تجمعان سكنية ومواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف، في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأسقطت القوات المشتركة، أمس، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها في أجواء المناطق المحررة بمديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة. وقال متحدث باسم القوات اليمنية المشتركة، إن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي، خلال تحليقها في سماء مديرية الدريهمي، موضحاً أن هذه الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها في الدريهمي خلال أسبوع.

«طائرات الرحمة» تبدأ إخلاء مرضى اليمن إلى مصر والأردن اليوم

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، إلى صنعاء في زيارة هي الثانية له خلال عشرة أيام للعاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وذكر مصدر مسؤول بمطار صنعاء لـ«الاتحاد» أن غريفيث وصل برفقة نائبه، معين شريم، «لبحث الترتيبات النهائية لتدشين الجسر الطبي الجوي» الذي أعلنت عنه قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، في 27 يناير المنصرم، كمبادرة إنسانية من قيادة التحالف، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لدعم الشعب اليمني، وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية.

وأوضح المصدر المسؤول أن عمليات الإخلاء الطبي ستنطلق اليوم الاثنين «بأربع رحلات تنقل 30 مريضاً يمنياً، مع مرافقيهم، على متن طائرات تابعة للأمم المتحدة إلى القاهرة وعمّان»، كما تتضمن أجندة زيارة المبعوث الأممي محادثات مع قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، خفض التصعيد العسكري في البلاد في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الميليشيات والجيش اليمني في جبهات نهم وصرواح والجوف (شرق اليمن) منذ 17 يناير الماضي.

وبحث القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية باليمن، إيهاب خوري، أمس، مع مدير مطار صنعاء، خالد الشريف، تدشين الجسر الطبي من المطار إلى مصر والأردن، اليوم الاثنين، بواسطة طائرات تابعة للأمم المتحدة.