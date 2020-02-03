الإمارات تتضامن مع الصين

أبوظبي (وام)

اتشحت أبرز معالم ومباني الإمارات، وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم «برج خليفة»، ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مساء أمس، بألوان العلم الصيني تضامناً مع بكين جراء تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة عدد من الضحايا من الشعب الصيني الصديق. وجاءت هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونهجها الإنساني الراسخ، واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأكدت الإمارات ثقتها في قدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا، وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف. وفي حملة التضامن مع الصين التي انطلقت مساء أمس، واستمرت حتى منتصف الليل، أضيئت في أبوظبي، مباني «الكابيتال جيت» وسوق أبوظبي العالمي، وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين.

وفي دبي، تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بألوان العلم الصيني، وفي مدينة العين أضيء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بألوان العلم الصيني.