علاج محتمل من الأدوية

بانكوك (رويترز)

أفاد أطباء من تايلاند، أمس، بأنهم شهدوا نجاحاً في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز»، وأظهرت النتائج الأولية تحسناً كبيراً خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وقال الأطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك: «إن نهجاً جديداً في علاج فيروس كورونا حسّن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم، ومنهم امرأة صينية تبلغ من العمر 70 عاماً من مدينة ووهان، أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام».

ويشمل العلاج مزيجاً من عقارين لمكافحة فيروس «الإيدز»، هما «لوبينافير» و«ريتونافير»، إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا «أوزيلتاميفير».

وقال الطبيب كاريانجاسكا أتيبورنوانيتش، المتخصص في علاج الرئة في جامعة راجافيثي للصحفيين: «هذا ليس العلاج، لكن حالة المريضة تحسنت بدرجة كبيرة، وبعد أن أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل عشرة أيام، جاءت التحاليل الجديدة سلبية بعد 48 ساعة من العلاج».

وأضاف: «إن النتيجة جيدة بشكل عام، لكن ما زال يتعين علينا إجراء مزيد من الأبحاث». وكان مسؤولو الصحة الصينيون، بدأوا بالفعل في استخدام علاج الإيدز مع علاج الإنفلونزا لمكافحة كورونا.

Advertisements