دول عربية وغربية تجلي رعاياها

أحمد عاطف - عبدالله أبوضيف، وكالات (عواصم)

أعلنت عدة دول عربية وغربية، من بينها السعودية وعمان ومصر والمغرب وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أمس، إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، واتخاذ تدابير أخرى صارمة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عزل 10 طلاب سعوديين قادمين من الصين لمدة أسبوعين بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة.

وأعادت وزارة الصحة السعودية التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بالفيروس.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية وسلطنة عمان، أمس، تعليق الرحلات إلى الصين.

من جانبها، بدأت الحكومة المصرية إجلاء رعاياها العالقين في ووهان، مركز انتشار الفيروس، وأعلنت إعادة من يريد العودة القاهرة على نفقة السلطات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة ضد العدوى كافة.

وأعلنت الحكومة المصرية إقلاع طائرة خاصة لنقل المصريين، في الوقت الذي أنهت فيه وزارة الصحة والجهات المعنية استعدادات استقبالهم في المعسكر الطبي لمدة 14 يوماً، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وفي هذه الأثناء، قرر الأردن منع الصينيين، الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين من دخول أراضي المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): «إن وزير الداخلية سلامة حماد قرر عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية، ممن لم يمضِ على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول المملكة».

وأضافت: «إن هذا القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل مدة أسبوعين، يهدف إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال الفيروس إلى الأراضي الأردنية».

إلى ذلك، عاد 167 مغربياً إلى المملكة، أمس، في طائرة نقلتهم من ووهان، وتم وضعهم تحت مراقبة طبية تستمر عشرين يوماً. وضمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية، التي حطت في مطار بنسليمان جنوب الرباط، 167 شخصاً بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وشرعت السلطات الجزائرية، أمس، في إجلاء رعاياها. وقالت: «إنها أرسلت طائرة خاصة تضم طاقماً طبياً متخصصاً لإجلاء الجزائريين العالقين في ووهان، البالغ عددهم 36 شخصاً ومعظمهم طلاب».

ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين نداء عاجلاً للمطالبة بإعادتهم للجزائر، بعد تأزم الوضع إثر انتشار كورونا. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة الفيروس.

من جانبها، كشفت تونس، أمس، عن ترحيل 10 تونسيين من ووهان، عبر الخطوط الجزائرية.

وفي غضون ذلك، أعلن العراق أنه لن يسمح للأجانب الوافدين من الصين بدخول البلاد بسبب مخاوف من انتشار الوباء، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وقالت السلطات العراقية يوم الجمعة الماضي، إنها لم تسجل أي إصابة.

إلى ذلك، هبطت طائرة تقل 250 فرنسيا وأوروبياً قادمة من ووهان، في قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا أمس. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «إنه تم نقل بعض المواطنين البريطانيين جواً على متن الطائرة الفرنسية».

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن خمس طائرات عسكرية ستجلي مواطنين روساً من الصين بعد انتشار الفيروس.