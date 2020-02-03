توافق جزائري تونسي: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الجزائر (وكالات)

أكد الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون والتونسي قيس سعيد، أمس رفض بلديهما أي تدخل أجنبي بليبيا. وقال الرئيس الجزائري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي في الجزائر العاصمة إن هناك تطابقاً «تاماً ومطلقاً» في وجهات النظر بين الجزائر وتونس «على كل المستويات»، من بينها القضايا الجهوية والدولية وفي مقدمتها الملف الليبي. وقال: إن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين الجزائر وتونس لحل الأزمة الليبية، وشدد على ضرورة أن يكون الحل «ليبيّاً ليبيّاً» وأن يبعد أي حل عن كل ما هو أجنبي عسكري عن ليبيا ومنع تدفق السلاح.

كما تم الاتفاق على تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب على الحدود المشتركة بين البلدين، والعمل على تنمية المناطق الحدودية. كان الرئيس التونسي قد وصل في وقت سابق أمس إلى مطار هواري بومدين، وكان في استقباله الرئيس تبون.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن تبون وسعيد بحثا وسائل وسبل تعزيز التعاون بين بلديهما، كما تطرقا إلى الوضع الدولي والإقليمي، خاصة في ليبيا.