الأردن يتمسك بـ«حل الدولتين» ويعول على الدور الأوروبي

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص. جاء ذلك أمس خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في اجتماع تناول علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن المستجدات الإقليمية.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في مختلف المجالات، وشدد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. بدوره، أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال اللقاء، عن تقديره العميق للملك عبدالله، ودور الأردن في استقرار المنطقة، مؤكداً أن دعم الأردن يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي. وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والوفد المرافق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

من جانب آخر، أجمعت الكتل النيابية لمجلس النواب الأردني أمس على رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالبت الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل كرد فعل مباشر على الخطة الأميركية.

واعتبرت في جلسة أمس أن: «الخطة الأميركية باطلة ولا يمكن القبول بها»، وشددت على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تسعى لتهديد السلام في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، رفض المجلس خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط.

واعتبر أن «إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام، نهاية مؤسفة لجهود السلام المنشود، بعد أن صادرت الخطة الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني».

وقال إن «هذا الإعلان يشكل انسحاباً أميركياً من دوره كوسيط نزيه في معادلة السلام الذي نريده شاملاً عادلاً يعيد الحق إلى أهله، ويرفع الظلم عن شعب عانى على مدى أكثر من سبعة عقود من ويلات الاحتلال الغاشم».

وشدد على أن «أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لهيّ خطة مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال».

وقال إن إنهاء الصراع العربي الفلسطيني على أساس استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.