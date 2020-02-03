تظاهرة احتجاج بمحيط السفارة الأميركية في لبنان

بيروت (أ ف ب) تظاهر عشرات اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، ظهر أمس الأحد، في محيط السفارة الأميركية شمال بيروت رفضاً لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحمل عشرات المتظاهرين في محلة عوكر شمال بيروت أعلام فلسطين والحزب الشيوعي اللبناني، مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل، كما رفعوا لافتات كتب في أبرزها «لا تفاوض ولا حوار» و«صفقة القرن لن تمرّ».. وأغلقت القوى الأمنية اللبنانية الطريق المؤدي إلى السفارة الأميركية ببوابات حديدية زنّرتها بأسلاك شائكة، تمكّن عدد من المتظاهرين من نزعها قبل أن ترد القوى الأمنية برش رذاذ حار على وجوههم.

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