البرهان يتلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

تلقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، أمس، البرهان لزيارة الولايات المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ورحب البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.

ورأى خبراء وناشطون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الدعوة الأميركية للبرهان خطوة إيجابية، ومؤشر على رغبة واشنطن في تطوير علاقاتها مع السودان، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تم الزج باسم السودان فيها منذ عام 1993 بسبب سياسات النظام السوداني المعزول وعلاقاته وإيوائه الجماعات المتطرفة والإرهابية، والتي مازال السودان يعاني من تبعاتها حتى اليوم.

وأشاروا إلى أن الاتصال الهاتفي من وزير الخارجية الأميركي بالبرهان هو الاتصال الأول لأي مسؤول سوداني، ويتزامن مع جهود عربية وسودانية مكثفة لحث واشنطن على رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى جيبوتي، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين. واستقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي بالقصر الرئاسي حمدوك والوفد المرافق له. وعقد الجانبان السوداني والجيبوتي اجتماعاً مشتركاً، استعرض خلاله حمدوك تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد. وأشار حمدوك، خلال الاجتماع، إلى جهود الحكومة الانتقالية لتجاوز تحديات المرحلة وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحقيق السلام الشامل بالبلاد، وأمن على تطوير العلاقات المختلفة مع جيبوتي، مستعرضاً خريطة طريق السودان خلال رئاسته لمنظمة الإيقاد بالاستفادة من رؤى ومقترحات جيبوتي، باعتبارها دولة مقر، وفي إطار التنسيق القائم بين البلدين.

وتناول حمدوك التشاور المستمر بين البلدين حول أمن سواحل البحر الأحمر في إطار المجلس المختص بين الدول المعنية والتعاون مع الدول المتشاطئة. ومن جانبه، جدد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي تأكيد بلاده على متانة العلاقات الراسخة التي تربط البلدين، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تبقى رمزاً لقوة أواصر الإخاء بين الشعبين الشقيقين نحو مستويات جديدة للتعاون في جميع المجالات.

وأشار قيلي إلى المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، واعتبر أن زيارة حمدوك إلى جيبوتي فرصة مهمة لمتابعة جهود البلدين المشتركة للتنسيق بشأن التصدي لهذه التحديات. وأكد قيلي حرص جيبوتي على عودة السودان لدوره الطبيعي في المحيط الإقليمي والعربي والأفريقي، مشيداً بنجاح السودان لتجاوزه هذه المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً موقف جيبوتي الداعم للسودان في كل ما يحفظ استقراره وتحقيق الرفاه لشعبه.

وقبيل توجهه إلى جيبوتي، التقى حمدوك بوفد من الحزب الشيوعي. وقال فتحي الفضل، الناطق باسم الحزب الشيوعي، إن الوفد أكد لرئيس الوزراء موقفه المبدئي من الثورة السودانية، وضرورة استمرارها حتى استكمال أهدافها كافة، بما في ذلك السلطة المدنية الكاملة، وضرورة إعلان المجلس التشريعي في أسرع فرصة ممكنة، وتعيين الولاة المدنيين ومجالسهم المحلية. وأضاف الفضل أن الوفد نقل لحمدوك موقف الحزب المبدئي وتأييده لإقامة أوسع تحالف لتنفيذ إعلان قوى الحرية والتغيير والبديل الديمقراطي، وأكد أهمية تدخل الحكومة المدنية لحل الضائقة المعيشية باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة ما يتعلق بحل مشكلتي الخبز والمواصلات، وطالب وفد الحزب باتخاذ الخطوات اللازمة في مجال العدالة، وإلغاء القوانين كافة المقيدة للحريات.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء باللقاء، وطالب الحزب بالمساهمة الفاعلة، وتقديم الحلول والمقترحات لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها السودان، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار.

وفي الوقت ذاته، واصل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، وقادة حزبه، طوافهم في دارفور، حيث توجهوا بعد زيارة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، ومنها إلى مدينة زالنجي، وسط استقبالات جماهيرية حاشدة.

وفي زالنجي، قال المهدي أمام حشود غفيرة من أنصاره، إن للحرب في السودان أسباباً وآثاراً معلومة، يجب الاتفاق على إزالتها، وإبعاد السلام من المزايدات، وحذر المجتمع الدولي من أن السودان مازال رغم انفصال جنوبه يمثل أفريقيا مصغرة، وأن عدم استقراره سيفتح أبواب جحيم بوكو حرام والشباب والقاعدة والدواعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.

قرقاش يؤكد استمرار دعم الإمارات للسودان

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور عمر قمرالدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنياً أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.

من جانبه، ثمّن وزير الدولة السوداني دور دولة الإمارات المهم في دعم بلاده، معبراً عن امتنانه العميق للإمارات، مؤكداً أن نجاح مساعي الحكومة السودانية يعتمد على العلاقات الصادقة التي تجمعها مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات.