فرنسا تعزز قوة «برخان» في «الساحل الأفريقي»

باريس (وكالات)

قررت فرنسا، رفع عدد عسكرييها في قوة «برخان» من 4500 حالياً إلى 5100 بحلول نهاية فبراير الجاري، في خطوة تجسد عسكرياً رغبتها في قلب ميزان القوى على الأرض، في مواجهة هجمات الجماعات الإرهابية، وقالت وزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، في بيان: إن «الجزء الأساسي من القوة سينتشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر»، البلدان الثلاثة الأعضاء في مجموعة الساحل إلى جانب موريتانيا وتشاد.

وأضافت: أن «جزءاً آخر من هذه التعزيزات سيشارك بشكل مباشر داخل قوات مجموعة دول الساحل الخمس لمواكبتها في القتال».

وذكر مصدر عسكري، في تصريحات صحفية، أن حوالي مئة آلية من مدرعات ثقيلة وخفيفة ومعدات لوجستية، سترافق هؤلاء العسكريين الإضافيين، البالغ عددهم 600، وسيتم نشرهم قبل انتهاء الشهر الجاري.

وتضاعف الجماعات الإرهابية منذ أشهر، الهجمات في هذه المنطقة، مما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، بينهم 13 عسكرياً فرنسياً.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن خلال قمة بو مع قادة دول منطقة الساحل الخمس، في يناير الماضي، تعزيز القوة بـ220 جندياً إضافياً، لكنه قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي.

وقال البيان: «هذه المرحلة الكبرى من التزامنا في الساحل، يفترض أن تشكل منعطفاً في تعبئة شركائنا الأوروبيين، وتعزيز قوات مجموعة الخمس على حد سواء»، إذ إن فرنسا لا تنوي تعزيز التزامها بمفردها.