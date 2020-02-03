«وزاري إسلامي» بالسعودية اليوم لبحث خطة ترامب

علاء المشهراوي ، وكالات (رام الله ، الرياض)

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، في جدة اجتماعاً لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، ودعت المنظمة، في بيان صحفي أمس، وسائل الإعلام إلى حضور الاجتماع الطارئ المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية .

وكانت المنظمة أكدت، في بيان سابق، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية. وكان الرئيس ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن «خطة السلام» المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسقاط «الصفقة» مرتكز لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، وأكدت في بيان أمس، أن الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي يقوده الرئيس محمود عباس باسم شعبنا وأمتنا في مواجهة الصفقة يهدف إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من مخاطر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، في ظل التطبيقات الأميركية «لوعد بلفور».

وحذرت الخارجية من مغبة استغلال دولة الاحتلال واليمين الحاكم فيها للمناخات التي أوجدها الإعلان الأميركي عن الفصل الأخير من «صفقة القرن» أبشع استغلال، وتصعيد عمليات القضم التدريجي التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة، وممارسة أبشع الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق أبناء شعبنا في غمرة الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال وتدابيره وأدواته.

وأدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على أهالي البلدة القديمة في الخليل ومحيطها بحماية علنية من جنود الاحتلال، وإقدام ميليشياتهم المسلحة على تهديد المواطنين الذين يقطنون في جبل الرحمة وحي تل الرميدة بهدف ترحيلهم من منازلهم، وسط إجراءات وتدابير قمعية أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من قطع الحواجز والوصول إلى منازلهم، إضافة إلى كيل الشتائم العنصرية لهم. كما أدانت قمع الاحتلال للمسيرات السلمية التي انطلقت في كل من قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تنديدًا بالخطة الأميركية، وتعبيراً عن الرفض الشعبي لها، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

كوشنر: الخطة تحقق الازدهار للفلسطينيين

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن «للشعب الفلسطيني الحق بالازدهار»، وقال كوشنر، الذي يعتبر مهندس خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تم كشف النقاب عنها يوم الثلاثاء الماضي ، في تصريح لقناة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، إن «خطة السلام المقدمة هي السبيل لتحقيق هذا الازدهار».