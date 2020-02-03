تظاهرات العراق تتحدى علاوي والصدر

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

تصاعدت الاحتجاجات في بغداد، و9 محافظات في العراق، أمس، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أشهر من الشلل السياسي والتظاهرات الداعية إلى تسمية رئيس وزراء مستقل، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد، وملاحقة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين.

وقال شهود عيان، إن مجاميع كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وبابل وكربلاء والنجف والمثنى، رددوا شعارات تطالب بإعادة النظر في ترشيح علاوي لتشكيل الحكومة.

وهدد المتظاهرون في هتافاتهم برفع حالة التصعيد، وعدم الانتظام بالدوام في الجامعات والمدارس حتى تتم تلبية مطالبهم المشروعة.

ورفع شباب غاضبون في النجف لافتات رفض لتكليف علاوي، مؤكدين أنه ليس رئيس وزراء مستقل سياسياً، وحملت لافتة شعار «محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب!». وأمضى آخرون الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد منها مغلقاً، تعبيراً عن غضبهم.

وتوجه متظاهرون إلى المقار الحكومية في الديوانية، للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.

وقام متظاهرون بإغلاق طرق رئيسة وجسور في الحلة، بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صوراً منددة به وهم يهتفون «علاوي ليس اختيار الشعب!».

وفي بغداد، توافد مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي إلى ساحة التحرير، المعقل الرئيس للاحتجاج، حاملين صوراً لمحمد علاوي، وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه. وقالت المتظاهرة طيبة الطالبة في كلية الهندسة (22 عاماً) «نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه، ونحن نريد أحداً يغار على الوطن ويعمل من أجله». وهاجم المحتجون رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب أنصاره بالتعاون مع قوات الأمن لإعادة فتح المدارس والشوارع، ووصفوا دعمه لعلاوي بأنه خيانة، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد «مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك»، وأخرى «ثورة شبابية ما حد قادها».

وقرع آلاف المتظاهرين الطبول ورددوا هتافات مناهضة لعلاوي وللصدر قائلين «علاوي مرفوض أحزابه مرفوضة». وكان الصدر قال في بيان نشر على حسابه على «تويتر»: «أجد لزاماً تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية وترجع للثورة سمعتها الطيبة».

وأضاف «أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم». وذكر شهود عيان أن اتباع الصدر قاموا بطرد المتظاهرين من عمارة المطعم التركي في ساحة التحرير باستخدام العصي بعد أن كان قد اتخذها المتظاهرون منذ أربعة أشهر ملاذاً لهم من بطش القوات الأمنية.

ولوح بعض المتظاهرين في بغداد بالعلم الوطني، في حين لوح آخرون بأعلام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكتبوا بالإنجليزية على العديد من اللافتات «ندعو الأمم المتحدة لدعم وحماية المتظاهرين العراقيين». وقال طالب يدعى مالك جواد «علاوي طرف في اللعبة السياسية التي دمرت العراق ويجب أن يرحل». ووقف أكثر من عشرة شبان عراقيين على شاحنة تحمل مكبرات صوت وحيوا الحشد. وكان علاوي وجّه كلمة للشعب بمناسبة تكليفه، تعهد فيها بالعمل الحثيث لإجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء، والالتزام بتوفير فرص عمل للمواطنين ومحاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية، وتمثيل الأطياف كافة وإشراك الكفؤين في تشكيل الحكومة، ورفض مرشحي القوى السياسية.

الأمم المتحدة تحث على إصلاحات سريعة

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وحثت على العمل سريعاً لتحقيق الإصلاحات، وتلبية مطالب الشعب بالمساءلة والعدالة. وأضافت أن رئيس الوزراء المكلف يواجه مهمة صعبة هي تشكيل مجلس الوزراء بسرعة ومصادقة البرلمان للمضي قدماً في إصلاحات هادفة تلبي المطالب الشعبية وتحقق العدالة والمساءلة. وأوضحت أنه لا يزال الطريق إلى الأمام محفوفاً بالصعوبات. وسيتطلب إحراز التقدم دعم جميع الجهات الفاعلة لعمل رئيس الوزراء المكلف خدمة للشعب العراقي.