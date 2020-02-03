إصابة شخصين في حادث طعن «إرهابي» جنوب لندن

لندن (الاتحاد) أصيب ما لا يقل عن شخصين خلال عملية طعن في جنوب لندن مساء أمس، فيما قتلت الشرطة بالرصاص رجلاً قالت إنه الجاني، واصفة الواقعة بأنها تتصل بالإرهاب. وقالت الشرطة على «تويتر» «أطلق أفراد الشرطة المسلحون النار على رجل في ستريثام (جنوب لندن). في هذه المرحلة من المعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب». وأضافت الشرطة لاحقاً أن الرجل الذي أطلقت عليه النار لقي حتفه.

وطوقت الشرطة المسلحة المنطقة الواقعة في شارع التسوق الرئيسي في ستريثام، وهي منطقة سكنية مكتظة جنوبي نهر التايمز. من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على «تويتر» «أشكر كل أجهزة الطوارئ التي تعاملت مع حادث ستريثام الذي أعلنت الشرطة الآن أنه يتصل بالإرهاب». وأضاف «قلبي مع المصابين وكل المتضررين».

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