«الصحة العالمية» تشيد بتعامل الإمارات مع الفيروس

شعبان بلال (القاهرة)

أشاد ممثلو منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بتعامل الإمارات مع فيروس «كورونا الجديد»، مؤكدين أن لديها قدرات قوية للتعامل مع التطورات الصحية المختلفة وعلى رأسها التعامل مع الفيروس الجديد.

وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن الإمارات ارتقت برفع مستوى الجاهزية، تحسباً لوقوع أي إصابة التنسيق بين الجهات المختلفة ووضع خطط الطوارئ».

وأوضحت، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول «كورونا الجديد» في القاهرة أمس: «إن الإمارات اتخذت الإجراءات كافة للتأكد من اكتشاف الحالات بشكل مبكر ورفع مستوى التثقيف والوعي بين الأشخاص المسافرين، وتوفير الأجهزة الطبية المختلفة اللازمة، والتوعية بشكل مكثف في المطارات».

وشددت على أن الدولة لديها قدرات قوية للتعامل مع التطورات الصحية، وعلى تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمنع دخول الفيروس وانتشاره، باتباع إجراءات احترازية مشددة وعلى أعلى المستويات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن هناك 10 فرق بحثية عالمية تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة لمواجهة الفيروس وإنتاج لقاح أو علاج جديد لـ«كورونا الجديد».

وشدد المنظري، خلال المؤتمر، على ضرورة العمل على توعية الأشخاص العاديين في إطار مواجهة هذا المرض، موضحاً أن هناك إجراءات احترازية مشددة في مختلف الدول، مع اختلاف درجات الاستعداد لمواجهة الفيروس من دولة لأخرى.

وأشار إلى أن هذا الفيروس يسبب مرضاً حاداً في الرئتين، وينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية التي تمتلك زوائد تشبه التيجان، ومنها حصل على اسمه «كورونا»؛ لأنه من فيروسات «الكوراناويات المستقيمة» إحدى فصائل الفيروسات التاجية.

وحول معدل خطورة الفيروس، أكد عبد الناصر أبو بكر رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، أن معدل خطورة «كورونا الجديد» أقل حتى اللحظة مقارنة بالأوبئة الأخرى التي تفشت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى المنظمة لا تعرف الكثير عن السلالة الجديدة، مؤكداً أنه جارٍ تتبع التطور الوبائي، لمعرفة مصدر هذا الفيروس وأنماطه وكيفية انتقاله.

ونصحت المنظمة بالمراقبة الصحية في المطارات والمعابر، محذرة من أن منع دخول المسافرين قد يزيد من سرعة تفشي المرض بلجوء الناس إلى المعابر غير الرسمية.

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: «إن معظم البلدان ستكون مجهزة لكشف هذا الفيروس خلال الأسبوع الحالي»، موضحاً «وجود مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة مع المتابعة اليومية والتنسيق المستمر مع البلدان حول تطورات الفيروس».